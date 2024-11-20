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Лента новостей Крыма

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В Крыму участники СВО прошли курсы предпринимательской деятельности

В Крыму участники СВО прошли курсы предпринимательской деятельности

В Крыму участники СВО прошли курсы предпринимательской деятельности. Как они воплотили свои бизнес-идеи Бесплатные курсы предпринимательской деятельности «Своё дело» прошли участники спецоперации и члены их семей.

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