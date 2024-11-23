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Волонтеры инициативной группы "Вместе с Донбассом" отметили своих самых главных

Волонтеры инициативной группы "Вместе с Донбассом" отметили своих самых главных помощниц. За ежедневный тыловой труд - женщинам-матерям вручены традиционные  донецкие розы из гильз.

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