Волонтеры инициативной группы "Вместе с Донбассом" отметили своих самых главных помощниц. За ежедневный тыловой труд - женщинам-матерям вручены традиционные донецкие розы из гильз.
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Волонтеры инициативной группы "Вместе с Донбассом" отметили своих самых главных помощниц. За ежедневный тыловой труд - женщинам-матерям вручены традиционные донецкие розы из гильз.