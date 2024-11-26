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Вести Севастополь

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В Заксобрании Севастополя подвели итоги акции «Всей семьёй на выборы»

Итоги акции «Всей семьёй на выборы» подвели в Законодательном собрании города.Уполномоченный по правам ребенка и председатель Севизбиркома наградили больше 20-ти победителей конкурса семейных фотографий, сделанных на избирательных участках с 6 по 8 сентября.

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