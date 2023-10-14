Как развивается фиджитал-спорт в Крыму

Родители больше не упрекнут подростка, что он всё время сидит за компьютером, ведь в это самое время он занимается спортом! Что такое фиджитал-спорт и почему государство готово вкладывать миллиарды в его развитие, разбиралась «Крымская газета».
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