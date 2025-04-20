Анчелотти может быть уволен с поста главного тренера «Реала» по итогам матча с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен по итогам матча 32-го тура Ла Лиги с «Атлетиком».
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