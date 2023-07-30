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Федотов про удаление Гайича: «Нас и так мало, и потеря ключевого игрока дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять»

Главный судья Владислав Безбородов во время игры «Ахмат» – ЦСКА (2:3) сперва показал защитнику желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную.

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