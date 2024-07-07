Атаки беспилотников на Краснодарский край: были повреждены объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв

В ночь с 5 на 6 июля территория Краснодарского края подверглась нападению киевского режима. По данным администрации региона, объекты гражданской инфраструктуры в Ейском, Ленинградском и Павловском районах были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).