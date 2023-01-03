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Мертвое тело опального Меладзе вытащили на потеху публике за бешеные деньги: Вяло

Мертвое тело опального Меладзе вытащили на потеху публике за бешеные деньги: Вяло

Валерия Меладзе встретили бурными аплодисментами за границей. В канун Нового года Валерий Меладзе вместе с другими известными артистами из России выступил на гала-вечере в Дубае, куда можно было попасть, заплатив минимум полсотни тысяч рублей.

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