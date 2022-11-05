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Бензема о переходе в «Реал»: «Я приехал сам, я не говорил на испанском. Было 2 варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый»

Карим Бензема вспомнил о начале карьеры в «Реале». «Мой переход в «Мадрид» был сложным. Я приехал в Мадрид сам, я не говорил на этом языке, но было 2 варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой.

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