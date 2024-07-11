ВС РФ нашли слабое место у ВСУ в районе Торецка

Армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка (Дзержинск). После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам.
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