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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

ВС РФ нашли слабое место у ВСУ в районе Торецка

Армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка (Дзержинск). После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам.

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