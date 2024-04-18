Ученые разработали новый метод лечения рака почки

Группа исследователей медицинского института НИУ БелГУ предложила новый малотравматичный метод лечения рака почек, который, по их утверждению, значительно снижает риск послеоперационных осложнений при удалении опухоли с сохранением органа.
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