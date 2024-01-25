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Предатели Родины — участники группы «Би-2″* задержаны в Таиланде

Предатели Родины — участники группы «Би-2″* задержаны в Таиланде

Предатели Родины — участники группы «Би-2″* задержаны в Таиланде Елена ГалицкаяСегодня, 25 января, стало известно, что участники российской рок-группы «Би-2», Лева и Шура, были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.

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