Предатели Родины — участники группы «Би-2″* задержаны в Таиланде Елена ГалицкаяСегодня, 25 января, стало известно, что участники российской рок-группы «Би-2», Лева и Шура, были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу.