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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Сент-Луиса» Крюг может пропустить следующий сезон. У него выявлены предартритные изменения в голеностопе

У 33-летнего игрока выявлены предартритные изменения в левом голеностопном суставе. Это стало следствием перелома, полученного им ранее по ходу карьеры.

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