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Царьград

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Минтранс Узбекистана внедрит e-permit с Россией к 2026 году

Минтранс Узбекистана внедрит e-permit с Россией к 2026 году

Министерство транспорта Узбекистана до конца 2026 года запустит совместный с Россией проект по внедрению системы электронных разрешений e-permit для международных грузоперевозок, что требует межгосударственных договоренностей и интеграции систем.

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