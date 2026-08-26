Минтранс Узбекистана внедрит e-permit с Россией к 2026 году

Министерство транспорта Узбекистана до конца 2026 года запустит совместный с Россией проект по внедрению системы электронных разрешений e-permit для международных грузоперевозок, что требует межгосударственных договоренностей и интеграции систем.
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