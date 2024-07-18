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Yle: сотни россиян ожидают очереди на предоставление убежища в Финляндии

Yle: сотни россиян ожидают очереди на предоставление убежища в Финляндии

Несколько сотен россиян ожидают очереди на предоставление убежища в Финляндии. Как сообщает Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии, на рассмотрении на данный момент находится более 1 тыс.

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