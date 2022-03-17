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Во Владимире три пассажирских маршрута будут оборудованы подъёмниками для инвалидов-колясочников

Во Владимире три пассажирских маршрута будут оборудованы подъёмниками для инвалидов-колясочников

Автобусы ООО "Ремонтно-техническая станция" возят пассажиров по городским маршрутам 6с, 12с и 32 Проверка горпрокуратуры выявила, что используемые организацией автобусы не оборудованы специальными подъёмными устройствами для маломобильных граждан.

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