Страна и люди
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Страна и люди

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Стало известно отношение офицеров Франции к России

Стало известно отношение офицеров Франции к России

Большая часть из числа офицеров Франции благосклонно относятся к России. Об этом рассказал экс-сотрудник французской разведки Николя Чинкуини.

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Комментарии
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Сидор Сидоров
Другими словами - с улыбкой на устах и с любовью в сердце будут готовить убийц для тех кого они так любят. По-моему, деньги они любят больше.
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15 час.
tsan tsan
Кадровый французский офицер, который &quot;благосклонно относится к России&quot; , но ради &quot;денег и бонусов, увеличивающих их зарплату&quot; отправляющийся на Украину по факту есть наёмник  и подлежит ликвидации.
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15 час.

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