Большая часть из числа офицеров Франции благосклонно относятся к России. Об этом рассказал экс-сотрудник французской разведки Николя Чинкуини.
Стало известно отношение офицеров Франции к России
Комментарии
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Сидор Сидоров
Другими словами - с улыбкой на устах и с любовью в сердце будут готовить убийц для тех кого они так любят. По-моему, деньги они любят больше.
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15 час.
tsan tsan
Кадровый французский офицер, который "благосклонно относится к России" , но ради "денег и бонусов, увеличивающих их зарплату" отправляющийся на Украину по факту есть наёмник и подлежит ликвидации.
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15 час.
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