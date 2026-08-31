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Газета.ру

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Синоптик Тишковец: до +25°C и без осадков ожидается в Москве 31 августа

Синоптик Тишковец: до +25°C и без осадков ожидается в Москве 31 августа

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до +25°C ожидается в Москве в последний день лета, 31 августа.

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