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Глава Минэкономики Франции Ле Мэр: санкции против России эффективны

Глава Минэкономики Франции Ле Мэр: санкции против России эффективны

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI в очередной раз заявил о крахе российской экономики из-за санкций Евросоюза и добавил, что продолжает считать их эффективными.

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Комментарии
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Eduard
И....незаконны,как и желание Франции украсть Украину совершив там переворот!
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11 час.
Eduard
Россия самодостаточная страна и без денег можно прожить,в отличии от многих членов ЕС существующих на подачки.А вызапретите им подачки,посмотирим как жить будут!
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11 час.
зуфар юсупов
А нахрена россиянам деньги? Простой народ практически и так без денег. Всё у крупных чиновников.
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10 час.

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