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Самара Җәмигъ мәчетендә «Мортазин укулары» конференциясе узачак

Самара Җәмигъ мәчетендә «Мортазин укулары» конференциясе узачак

Самара Җәмигъ мәчетендә «Мортазин укулары»на әзерлек эшләре буенча оештыру комитетының беренче утырышы узган.

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