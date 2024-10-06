В Татарстане с начала года вырос оборот розничной торговли

За первые восемь месяцев 2024 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1 трлн 29 млрд рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, согласно докладу Татарстанстата.
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