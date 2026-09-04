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Совкомбанк: 11 сентября ЦБ сохранит ключевую ставку в 14% или снизит до 13,75%

Совкомбанк: 11 сентября ЦБ сохранит ключевую ставку в 14% или снизит до 13,75%

 © Алексей Никольский/РИА Новости На предстоящем заседании ЦБ либо сохранит ключевую ставку в 14%, либо снизит ее до 13,75%, полагают эксперты.

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