Реконструкция моста через Жерейку станет ещё дороже

На реконструкцию моста через реку Жерейка в Черновском районе планируют выделить ещё больше денег, сообщила во время заседания комитета Гордумы глава комитета по финансам администрации Читы Татьяна Зеленская.
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