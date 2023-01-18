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alik3456 Джексон
Опрос где проводился? Случайно не в америке или только в москве?
ВЦИОМ: Работа каб...
N
NICK
Да ,что вы говорите? И что еще вам в голову пришло?
Reuters: США приз...
N
NICK
Да ,что вы говорите? И что еще вам в голову пришло?
Reuters: США приз...
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Скотт Риттер:
Скотт Риттер: .
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