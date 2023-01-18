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  • alik3456 Джексон
    Опрос где проводился? Случайно не в америке или только в москве?ВЦИОМ: Работа каб...
  • NICK
    Да ,что вы говорите? И что еще вам в голову пришло?Reuters: США приз...
  • NICK
    Да ,что вы говорите? И что еще вам в голову пришло?Reuters: США приз...

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