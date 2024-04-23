❗️С 25 апреля на 39 маршрутах частного общественного транспорта в Омске увеличится стоимость проезда.
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❗️С 25 апреля на 39 маршрутах частного общественного транспорта в Омске увеличится стоимость проезда.