Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
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Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

Самый известный киллер России Леша Солдат попросился на СВО

БлокнотРУ Одному из самых известных наёмных убийц России, Алексею Шерстобитову, более известному под прозвищем Лёша Солдат, может быть предоставлено условно-досрочное освобождение (УДО).

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