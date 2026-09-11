Профессор Продеус: врачи бьют тревогу из-за патологий легких у молодежи

В России растут масштабы распространения патологий легких среди подростков и молодежи. В первую очередь это связано со стремительным развитием вейп-ассоциированного поражения легких – темпы его появления намного превышают проблемы, которые наступают при обычном курении, заявил НСН врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.