Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Более 160 тыс. услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки Единый центр поддержки предлагает широкий спектр услуг для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, включая юридическую и психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и медицинскую реабилитацию.