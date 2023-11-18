Советник Алиева: Баку и Ереван могут положить конец вражде между двумя странами

Власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора, заявил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает Eureporter.
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