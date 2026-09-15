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Пчелопакеты, которых не было: жителя Самары ждёт суд за обман покупателей из Орска

Пчелопакеты, которых не было: жителя Самары ждёт суд за обман покупателей из Орска

Два жителя Орска перевели самарцу 25 тысяч рублей за пчелопакеты, которых не существовало.15 сентября.

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