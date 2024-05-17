⚡️ Ялтинские врачи помогают пациентам с болезнью Паркинсона С июля прошлого года на Южнобережье имплантировали 15 нейростимуляторов.
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⚡️ Ялтинские врачи помогают пациентам с болезнью Паркинсона С июля прошлого года на Южнобережье имплантировали 15 нейростимуляторов.