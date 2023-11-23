МО Украины заявило о создании новой коалиции по развитию ПВО из 20 стран

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время заседания контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн сообщил о создании новой коалиции по развитию наземных систем противовоздушной обороны, состоящей из 20 стран.
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