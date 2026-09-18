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Царьград

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Станция скорой помощи получила 15 новых "ГАЗелей", оснащённых необходимым оборудованием

Станция скорой помощи получила 15 новых "ГАЗелей", оснащённых необходимым оборудованием

В Новосибирской области обновляют автопарк за счёт федерального резервного фонда.Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов и депутат Государственной Думы Олег Иванинский торжественно передали ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи бригадам Станции скорой медицинской помощи региона.

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