Лавров перечислил условия, при которых могут начаться переговоры РФ с Украиной

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Кремль выразил готовность к тому, чтобы начать переговоры с Киевом, однако этот диалог должен быть нацелен на устранение первопричин сложившегося кризиса с учетом мировых реалий.
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