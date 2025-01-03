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Лучшие помощники от лишней воды в организме: продукты, которые снимают отеки

Лучшие помощники от лишней воды в организме: продукты, которые снимают отеки

Мы все знаем, какие продукты могут вызвать отеки, но иногда устоять перед соленым лакомством сложно. Что делать, если вы столкнулись с этой проблемой? Ответ прост — включить в рацион продукты, которые способствуют выведению лишней жидкости из организма.

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