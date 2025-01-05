Мошенники вызывают россиян в суд, а при отказе пугают «уголовкой». Чего они добиваются

Оглавление Суть схемы Как ещё запугивают аферисты Как защититься от мошенников Мошенники начали требовать от граждан России участия в заседаниях присяжных, угрожая административной и уголовной ответственностью в случае отказа.
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