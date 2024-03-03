Москва реализует поручения президента РФ в области цифровизации услуг для населения

Многие москвичи уже не могут представить свою жизнь без использования цифровых услуг Российская столица активно работает над развитием цифровых услуг для граждан в рамках национального проекта «Экономика данных», который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию.