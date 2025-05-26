Паника в Прибалтике: Жители Сувалкского коридора бегут из региона, страшась ударов России

Проживающие в Сувалкском коридоре жители массово покидают территорию. Народ боится атаки русских.Стало известно, что жители Сувалкского коридора - полосы земли длиной около 65 км, которая соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО - начали массово покидать регион из-за опасений угодить под русскую атаку.