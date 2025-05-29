Veritas: при Байдене реальная власть в США была у помощника его жены.По данным The Economic Times, в ходе беседы с журналистами Project Veritas замглавы Нацкомитета Демократической партии США Дэвид Хогг рассказал о значительном влиянии Энтони Бернала в администрации Байдена.
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