В США узнали, кто управлял страной при Байдене вместо него

Veritas: при Байдене реальная власть в США была у помощника его жены.По данным The Economic Times, в ходе беседы с журналистами Project Veritas замглавы Нацкомитета Демократической партии США Дэвид Хогг рассказал о значительном влиянии Энтони Бернала в администрации Байдена.