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Газета.ру

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MacRumors: ЕС разрешил продавать Apple Watch и AirPods без съемных аккумуляторов

MacRumors: ЕС разрешил продавать Apple Watch и AirPods без съемных аккумуляторов

Европейская комиссия утвердила новые исключения из регламента о батареях, которые освобождают смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods от требования оснащать устройства съемными аккумуляторами.

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