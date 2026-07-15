MacRumors: ЕС разрешил продавать Apple Watch и AirPods без съемных аккумуляторов

Европейская комиссия утвердила новые исключения из регламента о батареях, которые освобождают смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods от требования оснащать устройства съемными аккумуляторами.
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