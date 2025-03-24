Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • C Major
    девку - поставить на учет несовершеннолетних,а родителям вкатить штраф тысяч 50 для начала(достаточно для того,чтобы ...На видео попало, ...
  • Evgeni Velesik
    Никто не имеет права обсуждать Право! Есть право об условно-досрочном освобождении? Есть! И это решает Суд! На решени...Певица Цыганова н...
  • Андрей Зарубкин
    Зачем России предатели?"Взгляд": Армения...

Politico: Мерц утратил рычаги влияния немецких социал-демократов

Politico: Мерц утратил рычаги влияния немецких социал-демократов

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх