Премьер Индии Моди выступил за урегулирование конфликта на Украине

В ходе встречи с индийской диаспорой в Польше премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна выступает за мир в Европе, и призвал мировое сообщество совместно решать вопрос урегулирования конфликта на Украине.
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