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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Александр Григоров
    Нам этой свиньи только не хватаетБыков засобирался...
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Деприватизация полным ходом. Россия возвращает крупнейший актив, а собственников отправляет в тюрьму

Деприватизация полным ходом. Россия возвращает крупнейший актив, а собственников отправляет в тюрьму

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  8 декабря 2023 года Россия окончательно вернула под свой контроль стратегическое предприятие - Соликамский магниевый завод.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Мне вот тоже интересно, кого в тюрьму то посадили?И что у кого отобрали в чью пользу? Народ хочет знать имена своих антигероев.
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2 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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2 час.
Александр Каблучко
Боже, хватило бы ВВП разобраться со всеми. Как страну запустили. Тут некоторые ноют, предлагаю вспомнить ножки Буша
Ответить
47 мин.

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