❕В Ливадийском дворце стартовал международный научно-дипломатический конгресс На нём присутствуют больше сотни участников из России, Китая, США, Франции и не только.
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❕В Ливадийском дворце стартовал международный научно-дипломатический конгресс На нём присутствуют больше сотни участников из России, Китая, США, Франции и не только.