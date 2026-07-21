Российские военные уничтожили более 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

Обнаружение станции Starlink часто помогало вычислить местонахождение личного состава противника На харьковском направлении в июле Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в спутниковых станциях Starlink, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта, возглавляющий подразделение по борьбе с беспилотниками.
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