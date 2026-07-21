Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

238 подписчиков

Российские военные уничтожили более 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили более 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

Обнаружение станции Starlink часто помогало вычислить местонахождение личного состава противника На харьковском направлении в июле Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в спутниковых станциях Starlink, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта, возглавляющий подразделение по борьбе с беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии