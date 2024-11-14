Помощь медиков понадобилась пассажирке на станции метро «Проспект Просвещения». Как сообщает читательница Мойки78, женщину поднимают на поверхность, у входа в вестибюль стоит скорая помощь.
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Помощь медиков понадобилась пассажирке на станции метро «Проспект Просвещения». Как сообщает читательница Мойки78, женщину поднимают на поверхность, у входа в вестибюль стоит скорая помощь.