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Во Франции оценили амбиции Киева по контрнаступлению

Во Франции оценили амбиции Киева по контрнаступлению

Амбиции Украины по поводу анонсируемого контрнаступления не соответствуют действительности, об этом написал в своем Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино, сообщает РИА Новости.

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