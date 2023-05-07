Во Франции оценили амбиции Киева по контрнаступлению

Амбиции Украины по поводу анонсируемого контрнаступления не соответствуют действительности, об этом написал в своем Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино, сообщает РИА Новости.
Амбиции Украины по поводу анонсируемого контрнаступления не соответствуют действительности, об этом написал в своем Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино, сообщает РИА Новости.
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