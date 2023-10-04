Путин: Россия будет развивать добрые отношения с Ираном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать добрые отношения с Ираном. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» в Сочи.
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