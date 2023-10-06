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Вегетарианство оказалось связано с генами липидного обмена

Вегетарианство оказалось связано с генами липидного обмена

Американские ученые провели полногеномный поиск ассоциаций на когорте британского биобанка у 5324 строгих вегетарианцев и 329455 людей из контрольной группы и выявили однонуклеотидные полиморфизмы на 18 хромосоме, присущие вегетарианцам (р = 4,997 × 10-8).

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