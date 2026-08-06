Россия расширяет экспорт вооружений. Новый самолет отправился партнерам

Вьетнам стал первым заказчиком обновленной версии российского самолета Як-130М, пишет MWM. Самолет оснащен модернизированными РЛС и прицельной системой и служит переходным звеном к истребителям пятого поколения СУ-57.
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