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Порядок, государство

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Россия расширяет экспорт вооружений. Новый самолет отправился партнерам

Россия расширяет экспорт вооружений. Новый самолет отправился партнерам

Вьетнам стал первым заказчиком обновленной версии российского самолета Як-130М, пишет MWM. Самолет оснащен модернизированными РЛС и прицельной системой и служит переходным звеном к истребителям пятого поколения СУ-57.

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